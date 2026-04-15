Французький нападник Усман Дембеле забив два м'ячі у ворота Ліверпуля, фактично винісши вирок мерсисайдцям у найпрестижнішому клубному турнірі Європи. Після гри володар Золотого м'яча прокоментував підсумки протистояння.

"Я дуже щасливий, що ми перемогли, тому що часом було непросто, як-от у першій половині другого тайму. Але ми змогли знайти свій шлях до перемоги. Я вважаю, що ми не поступаємося самим собі зразка минулого сезону. І тому сподіваюся, що знову зіграю у фіналі", — сказав Усман. 

Нагадаємо, ПСЖ вдруге обіграв Ліверпуль із рахунком 2:0 та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів. Для "червоних" ця поразка означає завершення сезону-2025/26 без жодного здобутого трофея. Тепер парижани очікують на свого наступного суперника, зберігаючи амбіції повторити минулорічний успіх на міжнародній арені. 