Ліга чемпіонів

Зірковий форвард ПСЖ, чий дубль вибив Ліверпуль із Ліги чемпіонів, поділився емоціями після тріумфу на Енфілді та оцінив шанси парижан на фінал.

Французький нападник Усман Дембеле забив два м'ячі у ворота Ліверпуля, фактично винісши вирок мерсисайдцям у найпрестижнішому клубному турнірі Європи. Після гри володар Золотого м'яча прокоментував підсумки протистояння.

"Я дуже щасливий, що ми перемогли, тому що часом було непросто, як-от у першій половині другого тайму. Але ми змогли знайти свій шлях до перемоги. Я вважаю, що ми не поступаємося самим собі зразка минулого сезону. І тому сподіваюся, що знову зіграю у фіналі", — сказав Усман.

Нагадаємо, ПСЖ вдруге обіграв Ліверпуль із рахунком 2:0 та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів. Для "червоних" ця поразка означає завершення сезону-2025/26 без жодного здобутого трофея. Тепер парижани очікують на свого наступного суперника, зберігаючи амбіції повторити минулорічний успіх на міжнародній арені.