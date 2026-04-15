Ліга чемпіонів

Півзахисник Барселони прокоментував припинення боротьби у Лізі чемпіонів, попри перемогу над мадридським Атлетіко у матчі-відповіді.

Півзахисник Барселони Дані Ольмо поділився думками про виліт команди з Ліги чемпіонів. Каталонці здолали на виїзді Атлетіко з рахунком 2:1, але через поразку в першій грі цього виявилося замало для виходу до півфіналу.

"Ми маємо продовжувати вдосконалюватися. Минулого року ми вилетіли у схожій манері. Попри це, ми рухатимемося далі в тому ж дусі. Це переможний проєкт. У нас хороша команда, і ми вже здобували титули", — наводить слова Ольмо Barça Universal.

Нагадаємо, у чемпіонаті Іспанії "блаугранас" впевнено лідирують у турнірній таблиці, набравши 79 очок у 31 матчі. Відрив від мадридського Реала, який посідає другу сходинку, становить уже дев'ять балів.

Тепер підопічні Гансі Фліка зосередяться на збереженні переваги в Ла Лізі, щоб завершити сезон-2025/26 з тріумфом у Ла Лізі.