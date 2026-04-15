Ліга чемпіонів

Нападник лондонського Арсеналу розповів, за рахунок чого команда планує здолати лісабонський Спортинг у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Форвард лондонського Арсеналу Леандро Троссар поділився думками щодо того, у чому варто додати команді, виступаючи на пресконференції перед грою Ліги чемпіонів. Матч-відповідь чвертьфіналу проти лісабонського Спортинга відбудеться ввечері 15 квітня. У першій зустрічі "каноніри" виявилися сильнішими з рахунком 1:0.

"Іноді нам просто потрібно бути трохи сміливішими, я б сказав — просто йти вперед. З тією якістю, яку ми маємо, ми здатні обіграти будь-кого, особливо у Лізі чемпіонів", — цитує гравця сайт УЕФА.

Стартовий свисток пролунає о 22:00. Обслуговуватиме зустріч бригада арбітрів на чолі з французом Франсуа Летесьє. Нагадаємо, що переможець цієї пари зустрінеться у півфіналі з мадридським Атлетико, який за сумою двох матчів зумів пройти Барселону (2:0, 1:2).