Ліга чемпіонів

63-річний функціонер розкритикував суддівство в обох поєдинках проти "матрацників".

Барселона, як і очікувалося, знову незадоволена роботою арбітрів після матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко (2:1), який призвів до вильоту "блаугранас" з турніру після домашньої поразки (0:2).

Президент каталонського клубу Жоан Лапорта вкотре розкритикував роботу суддів і заявив, що Барселона подасть нову скаргу до УЄФА.

"Хочу привітати Атлетіко з виходом у півфінал, але це не заважає мені засудити суддівство та роботу ВАР у вчорашньому матчі, які були ганьбою. Те, що з нами зробили, – це неприпустимо.

У першій грі нам не призначили очевидний пенальті й ще й вилучили гравця, хоча епізод тягнув лише на жовту картку. Джуліано Сімеоне не контролював м’яч, арбітр спершу правильно відсудив, але ВАР змусив його змінити рішення на червону, що сильно нам зашкодило.

Це була двоматчева серія, де суддівські рішення дуже нам нашкодили. У матчі-відповіді сталося те саме. У нас вилучили гравця, хоча Кунде цілком міг встигнути до м’яча, отже Ерік не був останнім захисником. Арбітр показав жовту картку, яка й була правильним рішенням, але ВАР змусив його змінити це рішення. Ще одна помилка.

Крім того, гол Феррана був чистим. Пенальті на Ольмо – очевидний. А щодо епізоду з Ферміном – оцінюйте як хочете, але це неприпустимо: йому розбили губу, хлопець неймовірно страждав, коли йому накладали шви, і навіть не показали жодної картки. Це неприпустимо.

Ми подали скаргу, а УЄФА відповіла, що вона неприйнятна. Тепер ми вимагаємо пояснень, чому скарга була визнана неприйнятною. Ми знову надішлемо іншу скаргу, адже те, що з нами зробили вчора, теж є неприпустимим. Це рішення, які явно нам зашкодили", - наводить слова Лапорти AS.

Нагадаємо, після першого матчу Барселона подала скаргу до УЄФА на момент за участю захисника Атлетіко Марка Пубіля, який на думку "блаугранас" зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, проте головний арбітр і ВАР проігнорували це. УЄФА відхилив цей протест.