Ліга чемпіонів

Керманич Ліверпуля прокоментував виліт команди з Ліги чемпіонів УЄФА.

Напередодні англійський Ліверпуль на власному полі вдруге поступився французькому Парі Сен-Жермен у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА та залишив турнір.

Після завершення гри головний тренер "червоних" Арне Слот прокоментував виступ власної команди.

"Я думаю, що ми значно покращили свою гру порівняно з минулим тижнем. Я маю віддати належне гравцям за те, як наполегливо вони працювали. Я також маю віддати велику належне нашим уболівальникам за те, як вони допомогли нам сьогодні ввечері виконати наш ігровий план.

Якщо у вас є високий пресинг, дуже корисно, коли за твоєю спиною є вболівальники, які постійно тебе підштовхують уперед. Саме це вони й зробили.

На жаль, це був один із багатьох прикладів цього сезону, коли ми не змогли забити з численних моментів, які у нас були. Знову ж таки, ми дуже погано грали з точки зору xG, і це просто постійна проблема з нами впродовж усього сезону.

І додайте до цього, схоже, серйозну травма Уго Екітіке — ми ще не знаємо напевно, скільки його не буде. Додайте до цього ще одне втручання VAR, яке пішло не на нашу користь, і це також не вперше в цьому сезоні.

Звичайно, ми дуже розчаровані, бо, гадаю, у другому таймі були моменти, коли можна було просто подумати: "Якщо ми зараз зможемо забити, це буде особливий вечір".

Але майбутнє виглядає дуже світлим для цієї команди, для цього клубу, бо ми показали, що можемо конкурувати з чемпіонами Європи на нашому стадіоні, бути домінуючою командою — не так багато команд можуть домінувати над Парі Сен-Жермен і створювати стільки моментів, як ми. Але так, моменти — це одне, а забивати — це вже зовсім інше.

Я думаю, що минулого тижня нам, мабуть, надто пощастило в плані результату, а сьогодні навпаки не пощастило. Минулого тижня також було два моменти, коли нам, можливо, трохи пощастило, хоча перший пенальті, який тоді скасував VAR, явно не було контакту, і Конате зіграв у м'яч. Другий міг би бути пенальті, але якщо ви його не призначаєте як суддя, то я не думаю, що ваш VAR повинні це за вас робити.

Сьогодні, на мою думку, я б призначив кілька таких пенальті, що вже траплялось у наших матчах цього сезону, і я міг би назвати їх усі для вас — починаючи з виїзних матчів проти Брентфорда та виїзних матчів проти Лідса, де так, контакт є, але ви ніколи не призначите за це пенальті.

Але якщо пенальті вже призначено, зазвичай VAR каже вам: "Я бачу контакт", і тоді рішення має бути ухвалене безпосередньо на полі, а не біля телевізора. Я не здивований, що це було не на нашу користь, але це не головне в цій грі", — заявив нідерландський фахівець.

У півфіналі французький Парі Сен-Жермен зіграє проти переможця пари мюнхенської Баварії та мадридського Реала.