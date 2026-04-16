Форвард Баварії прокоментував перемогу над Реалом.
16 квітня 2026, 11:29
Напередодні мюнхенська Баварія обіграла мадридський Реал у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА та вийшла до наступного раунду.
Після завершення гри нападник "Рекордмайстера" Гаррі Кейн прокоментував виступ власної команди.
"Це був важкий матч. Ми знали, що буде важко проти Реала в Лізі чемпіонів. У них явно є якийсь особливий зв'язок із цим турніром, і завжди потрібно грати на найвищому рівні, щоб перемогти їх і вибити з цього змагання.
Перший тайм був трохи хаотичним. Очевидно, що ми мали найгірший із можливих варіантів початку матчу, але ми добре повернулись до гри. Їхні гравці в контратаках можуть бути справді дуже небезпечними, і це нас цим і покарали.
У другому таймі ми сказали, що треба бути трохи більш терплячими. Ми знали, що в міру розвитку гри ми станемо сильніше, і ми змогли реалізувати свої моменти ближче до кінця матчу", — заявив англійський виконавець.
У півфіналі мюнхенська Баварія зіграє проти французького Парі Сен-Жермен.