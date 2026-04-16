Бразилець увійшов до елітного списку гравців Реала з результативністю у п’яти сезонах турніру.

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор зрівнявся з Кріштіану Роналду за унікальним показником у Лізі чемпіонів.

У матчі-відповіді чвертьфіналу проти Баварії (3:4) бразилець відзначився результативною передачею на Кіліана Мбаппе, зробивши черговий внесок у голи своєї команди.

Завдяки цьому Вінісіус став лише другим гравцем в історії мадридського клубу, який брав безпосередню участь у щонайменше 10 голах у п’яти або більше сезонах Ліги чемпіонів.

Раніше подібне досягнення належало виключно Кріштіану Роналду, який виступав за Реал у період з 2009 по 2018 рік і встановив низку рекордів у турнірі.