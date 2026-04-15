Стали відомі стартові склади команд для першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють лондонський Арсенал та лісабонський Спортінг.

Лондонський Арсенал та лісабонський Спортінг зіграють на Емірейтс матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Мікель Артета, на тлі перемоги в першій грі (1:0), залучив до стартового складу Москеру та Інкап'є на фланги оборони, тоді як Езе та Мартінеллі гратимуть під нападником.

Руй Боржеш, у свою чергу, залучив до стартового складу Куарежму на правий фланг оборони, тоді як Юльманн розташується в опорній зоні.

Арсенал: Рая — К. Москера, Саліба, Габріел, Інкап’є — Субіменді, Райс — Мадуеке, Езе, Мартінеллі — Йокерес.

Запасні: Аррісабалага, Сетфорд, Вайт, Жезус, Нергор, Троссар, Гаверц, Дудзяк, Льюїс-Скеллі, Доуман, Салмон.



Спортінг: Р. Сілва — Куарежма, Діоманде, Інасіу, Араухо — Юльманн, Моріта — Катаму, Трінкан, П. Гонсалвеш — Суарес.