Стали відомі стартові склади команд для першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють лондонський Арсенал та лісабонський Спортінг.
15 квітня 2026, 21:35
Лондонський Арсенал та лісабонський Спортінг зіграють на Емірейтс матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.
Мікель Артета, на тлі перемоги в першій грі (1:0), залучив до стартового складу Москеру та Інкап'є на фланги оборони, тоді як Езе та Мартінеллі гратимуть під нападником.
Руй Боржеш, у свою чергу, залучив до стартового складу Куарежму на правий фланг оборони, тоді як Юльманн розташується в опорній зоні.
Арсенал: Рая — К. Москера, Саліба, Габріел, Інкап’є — Субіменді, Райс — Мадуеке, Езе, Мартінеллі — Йокерес.
Запасні: Аррісабалага, Сетфорд, Вайт, Жезус, Нергор, Троссар, Гаверц, Дудзяк, Льюїс-Скеллі, Доуман, Салмон.
Запасні: Віржинія, Дебаст, Кенда, Ваяннідіс, Кочорашвілі, Фай, Браганса, Сімойнш, Ф. Гонсалвеш, Блопа, Нел, Мангаш.
Спортінг: Р. Сілва — Куарежма, Діоманде, Інасіу, Араухо — Юльманн, Моріта — Катаму, Трінкан, П. Гонсалвеш — Суарес.
Гра Арсенал — Спортінг почнеться о 22:00 за київським часом.
на Football.ua.