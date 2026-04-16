Ліга чемпіонів

Голкіпер Баварії прокоментував перемогу над Реалом.

Напередодні мюнхенська Баварія обіграла мадридський Реал у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА та вийшла до наступного раунду.

Після завершення гри воротар "Рекордмайстера" Мануєль Ноєр прокоментував виступ власної команди.

"Я вважаю, що нам спочатку потрібно осмислити те, що сталось сьогодні ввечері. Це був справжній вечір Ліги чемпіонів, такий, який не часто трапляється. Для глядачів і для нас також це було, безумовно, щось особливе.

У моменті з першим голом я насправді хотів зробити пас на Станішича на правий фланг оборони, але вдарив по м’ячу не надто добре. Це був просто поганий пас від мене. Потім Гюлер зробив феноменальний удар у дотик лівою ногою, із чим також зіштовхнулись пізніше під час штрафного удару. За цим стоїть величезна сила цього гравця.

Тим не менш, ми тримались своєї гри, ми дуже хотіли залишатись упевненими біля штрафного майданчика та чекати на свої моменти. Вони з'явилися пізно, але ми їх реалізували. Зрештою, ми заслужили на перемогу.

Мій сейв у моменті з Мбаппе також був важливим. Це був хороший простріл, він пробив зльоту — це доволі складний м'яч, який я якимось чином парирував.

Попереду в нас ще одне рівне протистояння проти ПСЖ. Наші останні ігри завжди були близькими. Ми з нетерпінням чекаємо цього — на виїзді в Парижі, а потім вдома. Атмосфера сьогодні була чудовою, ми хочемо пережити це знову. Трохи драми? Думаю, що так, але лише частина справи", — заявив німецький виконавець.

