Ліга чемпіонів

Керманич Баварії прокоментував перемогу над Реалом.

Напередодні мюнхенська Баварія обіграла мадридський Реал у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА та вийшла до наступного раунду.

Після завершення гри головний тренер "Рекордмайстера" Венсан Компані прокоментував виступ власної команди.

"У цьому матчі було багато емоцій. Ми добре володіли м'ячем і відчували, що можемо забити ще один гол. Але суперники неймовірно швидкі та небезпечні — проти мадридського Реала ніколи не можна повністю розслабитись.

Я вважаю, що хлопці сьогодні ввечері були дуже сильними психологічно. Я пишаюсь тим, що ми двічі поверталися до гри після пропущених м’ячів. Уболівальники допомагали нам, і завжди було відчуття, що команда повернеться.

Такі моменти трапляються, бо ти постійно заради них працюєш упродовж сезону. Для мене важливо те, що хлопці заслужили грати сьогодні ввечері без страху. Про це не можна просто заявити в інтерв’ю — це потрібно показати на полі. І вони це зробили.

Часто саме деталі вирішують, переможемо ми чи програємо. Для мене важливо те, що ми не стояли там після гри і не запитували себе: "Що це зараз було?" А радше одразу все залишили в минулому.

Я завжди намагаюсь зберігати спокій на бічній лінії. Але нормально говорити, коли твій гравець, як у епізоді із Станішичем, перебуває на землі. Я був здивований, що мені за це показали жовту картку", — заявив бельгійський фахівець.

У півфіналі мюнхенська Баварія зіграє проти французького Парі Сен-Жермен.