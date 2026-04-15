Ліга чемпіонів

Захисник Ліверпуля прокоментував виліт команди з Ліги чемпіонів УЄФА.

Напередодні англійський Ліверпуль на власному полі вдруге поступився французькому Парі Сен-Жермен у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА та залишив турнір.

Після завершення гри захисник "червоних" Ібраїма Конате прокоментував виступ власної команди.

"Можна сказати що підсумковий рахунок дуелі водночас є й справедливим відображенням гри на полі, і водночас ні, бо коли ми грали на виїзді, у них було багато моментів, але вони забили лише двічі.

Проте ми знали, що на Енфілді ми, можливо, зможемо зробити щось особливе. Сьогодні ми створили багато моментів, і я думаю, що на полі ми були кращою командою сьогодні. Ось чому це трохи несправедливо.

Це як минулого сезону, коли ми грали з ПСЖ удома, створили багато моментів, у нас було багато можливостей забити, але в кінці у них був, можливо, один чи два явні моменти, і вони забили. Це футбол. Сумно.

Я думаю, що минулого сезону у нас був такий самий епізод із пенальті, здається, на Діогу Жоті. Я не пам'ятаю, у якій саме грі. Для мене це був явний пенальті. Я тоді стояв одразу за суддею під час перегляду VAR, але він не сказав, що це пенальті. Тоді нам доведеться з цим розібратись окремо. Але я думаю, що сьогодні, якщо ми б отримали право на цей пенальті й реалізували його, усе було б зовсім інакше.

Так, наш рівень цього сезону дійсно знизився, якщо порівнювати з попереднім, після того, що сталось із нами на початку цього сезону. Багато чого сталось, і нам не потрібно про це забувати. Ми залучили нових гравців до команди, і таке інше.

Але сьогоднішня гра багато значить, тому що проти ПСЖ, і я думаю, що ПСЖ цього сезону трохи кращий, аніж у попередньому, щоб показати таку гру проти цього клубу, і я зараз не кажу, що ми повинні бути щасливими, тому що ми програли, але ми повинні будувати на цьому ґрунт і усвідомлювати, наскільки хорошими ми можемо бути.

Звичайно, я кваліфікація до наступної Ліги чемпіонів — це мінімальний стандарт для Ліверпуля. У нас залишилося шість ігор, і впродовж цих шести ігор ми повинні викластись на повну.

Ми знаємо, наскільки складна Прем'єр-ліга, але ми повинні викластись на повну, щоб знову бути в Лізі чемпіонів наступного сезону", — заявив французький виконавець.

У півфіналі французький Парі Сен-Жермен зіграє проти переможця пари мюнхенської Баварії та мадридського Реала.