Ексзахисник Барселони висловився про шанси мадридців у Лізі чемпіонів.
Антуан Грізманн, Getty Images
16 квітня 2026, 10:10
Колишній захисник Барселони Самюель Умтіті поділився думками щодо нападника Атлетіко Антуана Грізманна та його шансів на здобуття великого трофея з мадридським клубом.
Француз відзначив, що для його співвітчизника було б особливим досягненням виграти один із головних турнірів разом із Атлетіко.
"Подумайте про Грізманна. Було б чудово, якби він зміг досягти чогось подібного до Атлетіко, вигравши такий великий трофей. Він ніколи не вигравав Лігу чемпіонів чи Ла Лігу.
Це було б круто для нього. Але, як ви вже сказали, у Лізі чемпіонів ще залишилися дуже сильні команди", — сказав француз.
Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги чемпіонів Атлетіко вибив Барселону за сумою двох матчів, а в півфіналі зіграє з Арсеналом.