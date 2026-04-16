Ліга чемпіонів

Ексзахисник Барселони висловився про шанси мадридців у Лізі чемпіонів.

Колишній захисник Барселони Самюель Умтіті поділився думками щодо нападника Атлетіко Антуана Грізманна та його шансів на здобуття великого трофея з мадридським клубом.

Француз відзначив, що для його співвітчизника було б особливим досягненням виграти один із головних турнірів разом із Атлетіко.

"Подумайте про Грізманна. Було б чудово, якби він зміг досягти чогось подібного до Атлетіко, вигравши такий великий трофей. Він ніколи не вигравав Лігу чемпіонів чи Ла Лігу.

Це було б круто для нього. Але, як ви вже сказали, у Лізі чемпіонів ще залишилися дуже сильні команди", — сказав француз.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги чемпіонів Атлетіко вибив Барселону за сумою двох матчів, а в півфіналі зіграє з Арсеналом.