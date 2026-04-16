Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Президент ФІФА висловився щодо участі збірної Ірану на чемпіонаті світу-2026.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно прокоментував можливу участь національної збірної Ірану у фінальній частині чемпіонату світу 2026 року.

Функціонер наголосив, що команда має виступити на турнірі, попри будь-які зовнішні обставини.

"Збірна Ірану приїде, безперечно. Ми, звісно, сподіваємося, що на той час ситуація буде мирною. Це, безперечно, допомогло б.

Іран, звісно, має приїхати. Вони мають представляти свій народ. Вони пройшли кваліфікацію і гравці хочуть грати. Я бачив їх два тижні тому".

Інфантіно також відзначив рівень команди та підкреслив принципову позицію щодо ролі спорту у світі.

"Насправді, у них досить хороша команда. Вони просто повинні приїхати. Спорт має бути поза політикою", — вважає Інфантіно.

Чемпіонат світу 2026 року відбудеться у США, Канаді та Мексиці та триватиме з 11 червня по 19 липня.