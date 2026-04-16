Ліга чемпіонів

Півзахисник Баварії прокоментував перемогу над Реалом.

Напередодні мюнхенська Баварія обіграла мадридський Реал у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА та вийшла до наступного раунду.

Після завершення гри універсал "Рекордмайстера" Йосуа Кімміх прокоментував виступ власної команди.

"Звичайно, у цій грі було багато драми. Ми почали не так, як сподівались, але вже в перерві ми розуміли: чим довше триває гра, тим більшою буде наша перевага. Думаю, варто було просто дочекатись розв’язки, якогось ключового епізоду.

Ми ще до матчу знали, що обидві команди можуть завдати клопотів одна одній: ми — за рахунок пресингу та володіння м'ячем, Реал — контратаками. Початок був не ідеальним, потім вони забивають приголомшливий гол зі штрафного удару, потім ще одна контратака.

Перший тайм був насиченим подіями. Другий — трохи спокійнішим, із меншою кількістю шансів та меншою видовищністю, хоча останні п'ять хвилин це компенсували.

Не думаю, що ми сьогодні були в найкращій формі, ми зробили багато помилок, але зрештою ми перемогли — і ми, очевидно, цим скористаємось у майбутньому.

Парижани у дуже хорошій формі. Зустрічі з ними завжди були на дуже високому рівні конкуренції. Я з нетерпінням чекаю обох матчів", — заявив німецький виконавець.

У півфіналі мюнхенська Баварія зіграє проти французького Парі Сен-Жермен.