Ліга чемпіонів

Захисник Реала уникнув детальних коментарів після вильоту з Ліги чемпіонів, натякнувши на невдоволення роботою арбітра.

Центральний захисник Реала Антоніо Рюдігер після поразки від Баварії (3:4) та вильоту з Ліги чемпіонів відреагував на спірні суддівські рішення, однак утримався від розгорнутих заяв.

Футболіст відмовився від повноцінного спілкування з пресою в мікст-зоні, коротко прокоментувавши ситуацію: "Ви самі бачили ці епізоди. Краще, якщо я не буду говорити".

Таким чином німець дав зрозуміти, що залишився незадоволеним роботою арбітра Славко Винчича у ключових моментах матчу.

Нагадаємо, зустріч супроводжувалася кількома суперечливими епізодами. Зокрема, Едуардо Камавінга отримав другу жовту картку за затримку гри, а Арда Гюлер був вилучений вже після фінального свистка через суперечки з рефері.