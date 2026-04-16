Ліга чемпіонів

Форвард Реала першим забив 10 м’ячів на чужих полях за один сезон турніру.

Нападник Реала Кіліан Мбаппе вписав своє ім’я в історію Ліги чемпіонів, встановивши унікальне досягнення.

У матчі проти Баварії (3:4) француз відзначився голом на 42-й хвилині, вивівши свою команду вперед. Цей м’яч став для нього вже десятим на виїзді в поточному розіграші турніру.

Таким чином Мбаппе став першим футболістом в історії Ліги чемпіонів та Кубка європейських чемпіонів, якому вдалося досягти такого показника в одному сезоні.

Загалом у нинішній кампанії на рахунку француза вже 15 забитих м’ячів. Більше за один сезон у турнірі забивав лише Кріштіану Роналду, якому належить абсолютний рекорд результативності.