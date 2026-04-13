Наставник Атлетіко Мадрид оцінив шанси команди перед матчем-відповіддю Ліги чемпіонів.

Головний тренер Атлетіко Мадрид Дієго Сімеоне поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони. У першому поєдинку "матрацники" здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0.

Аргентинський фахівець підкреслив, що його команда повністю усвідомлює силу суперника, але зосереджена на виконанні головного завдання — виході до півфіналу.

"Ми знаємо суперника, з яким нам доведеться зіграти, і усвідомлюємо, наскільки він сильний, але ми також розуміємо, яка наша мета — пройти далі.

Відсутність Ганцко і Пубіля? Немає потреби багато говорити про це. Хлопці знають, що нам потрібно. Робен Ле Норман додає від матчу до матчу. Клеман Ленгле має великий досвід, він знає свої сильні та слабкі сторони. Ми намагатимемося отримати максимум від них обох на благо команди", – цитує слова Сімеоне пресслужба УЄФА.

Матч-відповідь Атлетіко Мадрид — Барселона відбудеться у вівторок, 14 квітня, о 22:00 за київським часом.