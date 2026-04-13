Наставник Барселони оцінив шанси команди перед вирішальною грою Ліги чемпіонів.

Головний тренер Барселони Гансі Флік поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко Мадрид. У першій зустрічі каталонці поступилися з рахунком 0:2, однак зберігають віру у можливість відігратися.

Німецький фахівець наголосив на необхідності максимально ефективно використовувати свої моменти та продемонструвати цілісну командну гру.

"Це можливо [зробити камбек], чому ні? Очевидно, що ми граємо проти дуже сильної команди Атлетіко, тому нам потрібен дуже сильний матч. Ми повинні реалізувати всі свої моменти, тому що саме це було різницею між нами та ними у попередній грі.

Матч, який триває 90 хвилин або більше, є дуже складним. Вкрай важливо пресингувати суперника — Атлетіко є дуже хорошою командою, і якщо цього не робити, проти них дуже складно захищатися. Для нас дуже важливі зв’язки між гравцями. Ми повинні оборонятися як єдине ціле. Без м’яча дуже важливо контролювати простір і зменшувати його", – цитує Фліка пресслужба УЄФА.

Матч-відповідь Атлетіко Мадрид — Барселона відбудеться у вівторок, 14 квітня, о 22:00 за київським часом.