Ліга чемпіонів

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані оцінив форму півзахисника команди Майкла Олісе. На думку бельгійського фахівця, футболіст видає чудовий відрізок, але його рівень важливо буде оцінювати протягом тривалого часу.

"Давайте говорити про його гру, про матчі, які він видає останні півтора року, і будемо сподіватися, що він продовжить у тому ж дусі", — наводить слова Компані пресслужба УЕФА.

У поточному сезоні 24-річний француз провів 42 матчі, у яких забив 17 м'ячів та віддав 29 результативних передач. На цей момент його ринкова вартість становить 140 млн євро, а чинний контракт із мюнхенцями розрахований до 30 червня 2029 року.

Нагадаємо, що сьогодні, 15 квітня, о 22:00 Баварія прийматиме мадридський Реал у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. У першій зустрічі в Мадриді німецький гранд здобув перемогу з рахунком 2:1, тож Олісе та компанія мають чудові шанси на вихід до півфіналу.