Ліга чемпіонів

Півзахисник мадридського Реала пригадав свій досвід виступів у Мюнхені та розповів про труднощі, з якими "вершкові" зіткнуться у грі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Англійський півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем поділився очікуваннями від матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії. У першому поєдинку іспанський клуб на власному полі поступився з рахунком 1:2.

"Я грав тут, коли виступав за Боруссію, і спогади у мене не найприємніші.

Дуже висока інтенсивність, чудовий тренер — існує багато причин, чому вони такі сильні", — наводить слова футболіста пресслужба УЕФА.

Друга зустріч відбудеться сьогодні, 15 квітня, і розпочнеться о 22:00. Нагадаємо, що переможець цієї пари у півфіналі турніру зіграє з ПСЖ, який напередодні знову виявився сильнішим за Ліверпуль.