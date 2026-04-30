Ліга чемпіонів

Форвард Арсеналу прокоментував нічию проти Атлетіко.

Лондонський Арсенал напередодні зіграв унічию проти мадридського Атлетіко в гостьовому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Після завершення гри нападник "канонірів" Віктор Йокерес прокоментував виступ власної команди.

"У першому таймі, я думаю, ми досить добре контролювали гру. Вони почали набагато краще за нас у другому таймі й, можливо, вони заслуговували на гол. Загалом, це була складна гра. Ми лише на пів дорозі до завершення цієї дуелі.

Я не бачив епізоду, який призвів до потенційного пенальті Езе, тому важко сказати, але це футбол. Я не знаю, чому вони його скасували, здається, був контакт, але рішення за арбітрами.

Можу лише сказати, що вдома, перед нашими вболівальниками, усе буде інакше, це точно. Ми повинні виконувати свою роботу і бути на найвищому рівні", — заявив шведський виконавець.

Матч-відповідь поміж лондонський Арсеналом та мадридським Атлетіко відбудеться 5 травня на Емірейтс.