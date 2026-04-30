Хавбек "канонірів" поділився своїми думками після гри з Атлетіко.

Півзахисник Арсеналу Деклан Райс прокоментував скасований пенальті у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти Атлетіко (1:1).

"Це очевидний пенальті. І я не розумію, як його могли не призначити. Я думаю, що фанати спровокували це рішення й змінили думку арбітра.

УЄФА – це зовсім інше порівняно з АПЛ. У обох штрафних майданчиках треба бути дуже обережним, бо там свистять абсолютно все. На перший погляд, я подумав, що якби це було в Прем’єр‑лізі, то пенальті за гру рукою Вайта не призначили б, бо м’яч був так низько й не йшов у ворота.

У Лізі чемпіонів арбітри дуже швидко ухвалюють рішення й свистять, і ти мало що можеш із цим зробити. Я відчуваю, що в єврокубках тебе карають суворіше. Але це не має значення. Ми рухаємося далі й наступного тижня хочемо їх перемогти", — наводить слова Райса ESPN.

Нагадаємо, матч-відповідь пройде в Лондоні, 5 травня, о 22:00.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетіко — Арсенал.