Ліга конференцій

Відбулися чергові матчі єврокубкового турніру.

Сьогодні, 11 грудня, відбулися матчі п'ятого туру основного етапу Ліги конференцій.

У першому матчі Абердін на своєму полі мінімально поступився Страсбуру з рахунком 0:1. Єдиний та переможний гол був забитий на 35 хвилині, а його автором став Годо. При цьому на 72 хвилині Дукуре у складі Страсбуру не зміг реалізувати пенальті.

Абердін — Страсбур 0:1

Гол: Годо, 35.

На 72 хвилині Ісмаель Дукуре (Страсбур) не реалізував пенальті.

У другій грі КуПС на своєму полі поділив очки з Лозанною. Матч закінчився з рахунком 0:0 та проходив під суддівством українського арбітра Олексія Деревінського.

КуПС — Лозанна 0:0

У третій грі Лех розійшовся миром із Майнцем з рахунком 1:1. На гол німців у виконанні Кавасакі, господарі поля відповіли точним ударом Ісхака з пенальті наприкінці першого тайму.

Лех — Майнц 1:1

Голи: Ісхак, 41 (пен) — Кавасакі, 28.

Вилучення: Ферачніг, 67 (друга жовта).

У ще одній зустрічі Лінкольн обіграв Сігму з рахунком 2:1. У складі гостей голом відзначився Вашулін, а за господарів поля "автоголом" відзначився Коутний та Позо.

Лінкольн Ред Імпс — Сігма 2:1

Голи: Коутний, 19 (аг), Позо, 73 — Вашулін, 8.

Польський Ракув здобув мінімальну перемогу над Зріньскі з рахунком 1:0 завдяки єдиному голу у виконанні Брунеса, який реалізував пенальті.

Ракув — Зріньскі 1:0

Гол: Брунес, 45+5 (пен).

Рієка здобула перемогу над Целє з рахунком 3:0. Авторами голів стали Аду Аджей, Петрович та Фрук.

Рієка — Целє 3:0

Голи: Аду Аджей, 56, Петрович, 71, Фрук, 78.

Вилучення: Тутишкінас, 76 (пряма червона картка).

Австрійський Рапід на своєму полі поступився Омонії з рахунком 0:1. Єдиний гол на 19 хвилині забив Неофіту.

Рапід — Омонія 0:1

Гол: Неофіту, 19.

Насамкінець Крістал Пелес у гостях впевнено розібрався із Шелбурном з рахунком 3:0. Авторами голів стали Уче, Нкетіа та Піно, які забили у першому таймі.

Шелбурн — Крістал Пелес 0:3

Голи: Уче, 11, Нкетіа, 25, Піно, 37.

