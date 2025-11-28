Ліга конференцій

Голкіпер "гірників" поділився своїми думками після гри з Шемрок Роверс.

Воротар донецького Шахтаря Кіріл Фесюн прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги конференцій проти Шемрок Роверс (2:1).

"Завжди важко грати з такими командами – ірландськими, англійськими, шотландськими, адже це суперники з бійцівськими якостями, гарно підготовлені атлетично. Тож дуже складно грати, до того ж непроста погода була – сильний вітер вносив певні корективи в гру.

Травма Дмитра Різника на розминці? Ми повинні бути готові завжди, навіть якщо ти не граєш, маєш готуватися. Так, сталася прикра втрата Дмитра, який відчув біль — я одразу кілька секунд був розгублений, а потім усе спокійно. Якщо ми працюємо, готуємося, то все добре.

Ми грали з командою, яка є агресивною, одразу бʼє вперед, плюс такий вітер був, що я мав страхувати наших захисників, адже тільки перехоплення мʼяча – й вони одразу грали вперед на нападника. Тому я десь намагався страхувати наших оборонців.

У роздягальні святковий настрій. Тому що це, перш за все, перемога, три очки. Так, можливо, десь якість гри потрібна краща, але я вважаю, що просто погода внесла свої корективи. Але три очки – це три очки. Тому ми дуже раді!

Тренер сказав, що ми на правильному шляху. І все, у принципі. Ми працюємо, і я впевнений, що вийдемо до 1/8 фіналу Ліги конференцій", — наводить слова Фесюна прес-служба клубу.

