Ліга конференцій

Боснійський ветеран визнав жахливу форму команди після поразки в єврокубках.

Нападник Фіорентини Едін Джеко не добирав слів після сенсаційної поразки своєї команди від грецького АЕКа (0:1) у матчі Ліги конференцій.

39-річний форвард, який приєднався до фіалок цього літа, визнав, що команда перебуває у глибокій кризі, але водночас виступив із емоційним зверненням до вболівальників.

Після чергової невдачі трибуни стадіону Артеміо Франкі вибухнули свистом та образами на адресу гравців. Джеко, який має величезний досвід виступів на найвищому рівні, вважає таку реакцію контрпродуктивною.

"Чи можна сказати, що ми граємо як лайно? Так, це правда, — відверто заявив Джеко в інтерв'ю Sky Sport. — Ми не можемо зробити дві-три точні передачі поспіль. Але я хочу, щоб фанати підтримували нас, коли ми граємо вдома. Це неправильно. Хтось робить помилку, і одразу починається свист".

Джеко наголосив, що така токсична атмосфера паралізує команду, особливо її молодих виконавців.

"Молодим хлопцям потрібна підтримка. Якщо ми перебуваємо в такій негативній енергетиці, навіть я починаю боятися віддати пас. Уявіть, як почуваються вони", — додав боснієць.

Ситуація для Фіорентини виглядає критичною: команда посідає 17-те місце в загальній таблиці Ліги конференцій, маючи в активі лише шість очок після чотирьох турів, а в Серії А справи йдуть не набагато краще.

Слова лідера роздягальні можуть стати як каталізатором для об'єднання, так і причиною ще більшого розколу між командою та тіфозі.

Наступний матч у Лізі Конференцій Фіорентина зіграє проти Динамо Київ, 11 грудня о 19:45.