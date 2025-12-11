Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють мальтійський Хамрун Спартанс та донецький Шахтар.

Мальтійський Хамрун Спартанс та донецький Шахтар зіграють на Національному стадіоні Та'Калі в п'ятому турі Ліги конференцій УЄФА.

Джакомо Модіка, після перемоги над гібралтарським Лінкольном (3:1), залучив до стартового складу Компрі та Б'єлічича в оборону, тоді як Чорич, Коффі та Чадженович зіграють у півзахисті, а Смайлагич очолить атаку.

Арда Туран, на тлі нічиєї проти ковалівського Колоса (0:0), використав із перших хвилин Фесюна в рамці воріт, тоді як Конопля, Грам та Азарові гратимуть у захисті, Бондаренко та Ізакі розташуються в центрі поля, а Лукас, Мейрелліш та Педріньйо да Сілва виступатимуть у атаці.

Хамрун Спартанс: Бонелло — Компрі, Емерсон, Б'єлічич, Камендзулі — Мбонг, Чорич, Коффі, Гарсія, Чадженович — Смайлагич.

Запасні: Каміллері, Селіо, Мікаллеф, Шеррі, Аттард, Тіун, Каміллері, Шимкус, Ель-Фаніс, Велла, Хаджі, Маєр.



Шахтар: Фесюн — Конопля, Грам, Бондар, Азарові — Бондаренко, Назарина, Ізакі — Лукас, Мейрелліш, Педріньйо да Сілва.

Запасні: Баглай, Твардовський, Арройо, Егіналду, Криськів, Швед, Невертон, Вінісіус, Еліас, Очеретько, Фарина.



Гра Хамрун Спартанс — Шахтар почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.