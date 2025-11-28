Ліга конференцій

Тренер Омонії підбив підсумки матчу Ліги конференцій та оцінив ротацію в команді.

Головний тренер Омонії Геннінг Берг прокоментував домашню перемогу над Динамо 2:0 у матчі Ліги конференцій, підкресливши прогрес своєї команди по ходу гри.

"Ми провели хороший матч. У ході матчу наша гра ставала кращою. Ми забили два чудові голи. Загалом, ми добре виступили.

У матчі з Лозанною ми внесли більше змін. На цей раз їх було небагато. Ми маємо дуже хороший склад, і ми сміливо можемо розраховувати на всіх гравців.

Захист – ключовий елемент у перемозі у таких матчах, і ми захищалися досить добре", — сказав тренер.

Дивитися відео голів та огляд матчу Омонія — Динамо Київ ви можете на Football.ua.