Штутгарт — Маккабі Тель-Авів 4:1

Голи: Ассіньйон 24, Томас 37, Міттельштадт пен. 50, Вагноман 90+4 — Ревіво

Динамо Загреб —  Реал Бетіс 1:3

Голи: Галешич 89 -Домінгес аг. 31, Рікельме 34, Антоні 38

Лудогорець — ПАОК 3:3

Голи: Станич 33, Вердон 71, Чочев 77 — Десподов 39, Вольякко 48, Міту 90

Мідтьюланн - Генк 1:0

Гол: Чо Ки Син 17

Ніцца — Брага 0:1

Гол: Віктор 28

Ференцварош - Рейнджерс 2:1

Голи: Отвош 45+4, Варга 72, — Міовскі 27

Штурм - Црвена Звезда 0:1

Гол: Іванич 55

Янг Бойз - Лілль 1:0

Гол: Малеш 61

Вилучення: Буадді 32

Утрехт — Ноттінгем Форест 1:2

Голі: ван дер Хорн 73 — Калімуендо 52, Ігор Жезус 