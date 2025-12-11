Завершились перші матчі 6 туру Ліги Європи.
Getty Images
11 грудня 2025, 22:00
Штутгарт — Маккабі Тель-Авів 4:1
Голи: Ассіньйон 24, Томас 37, Міттельштадт пен. 50, Вагноман 90+4 — Ревіво
Динамо Загреб — Реал Бетіс 1:3
Голи: Галешич 89 -Домінгес аг. 31, Рікельме 34, Антоні 38
Лудогорець — ПАОК 3:3
Голи: Станич 33, Вердон 71, Чочев 77 — Десподов 39, Вольякко 48, Міту 90
Мідтьюланн - Генк 1:0
Гол: Чо Ки Син 17
Ніцца — Брага 0:1
Гол: Віктор 28
Ференцварош - Рейнджерс 2:1
Голи: Отвош 45+4, Варга 72, — Міовскі 27
Штурм - Црвена Звезда 0:1
Гол: Іванич 55
Янг Бойз - Лілль 1:0
Гол: Малеш 61
Вилучення: Буадді 32
Утрехт — Ноттінгем Форест 1:2
Голі: ван дер Хорн 73 — Калімуендо 52, Ігор Жезус