Ліга конференцій

Півзахисник Шахтаря розповів про підготовку до матчу з Хамрун Спартанс.

Півзахисник Шахтаря Ізакі поділився очікуваннями від завтрашнього матчу Ліги конференцій проти Хамрун Спартанс під час пресконференції.

Гравець відзначив силу майбутнього суперника, який домінує в чемпіонаті Мальти, і запевнив, що команда зробить усе можливе, щоб порадувати уболівальників:



"Наш завтрашній суперник дійсно сильний. Це дуже досвідчена команда, яка домінує в чемпіонаті Мальти. Ми готові віддати всі сили, щоб здобути перемогу".

Ізакі також розповів про свій досвід у єврокубках і плани на майбутню гру:



"Завтра буде мій п’ятий матч за Шахтар у європейських турнірах. Незважаючи на те, що я ще новачок у клубі, відчуваю, що добре вписуюся в концепцію головного тренера. Хочу показати свою найкращу гру та допомогти команді здобути перемогу".

Півзахисник високо оцінив вплив головного тренера Арди Турана на свій прогрес:



"Містер дуже допоміг мені покращити стиль гри, бачення поля та те, як я можу вписатися в загальну побудову команди. Його поради я сприймаю серйозно і намагаюся реалізовувати їх на полі. Було б незабутньо втілити їх у грі".

Матч Шахтар – Хамрун Спартанс відбудеться завтра, 11 грудня, о 22:00 за київським часом на Мальті.