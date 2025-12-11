Ліга конференцій

Шахтар успішним другим таймом подолав Хамрун

До перерви команда Арди Турана не переконала своєю грою, але після відпочинку все пішло за планом.

Хамрун Спартанс — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк