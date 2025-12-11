До перерви команда Арди Турана не переконала своєю грою, але після відпочинку все пішло за планом.
Хамрун Спартанс — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк
11 грудня 2025, 23:56
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Хамрун Спартанс — Шахтар 0:2
Голи: Мейрелліш, 61, Ізакі, 64
Хамрун Спартанс: Бонелло — Компрі, Емерсон (Шеррі, 75), Б'єлічич, Камендзулі — Мбонг (Ель-Фаніс, 65), Чорич, Коффі (Аттард, 65), Гарсія, Чадженович (Шимкус, 75) — Смайлагич (Маєр, 65).
Шахтар: Фесюн — Конопля (Вінісіус, 46), Грам, Бондар, Азарові (Фарина, 89) — Бондаренко (Очеретько, 46), Назарина, Ізакі — Лукас, Мейрелліш (Еліас, 81), Педріньйо да Сілва (Егіналду, 67).
Попередження: Мбонг, Гарсія — Очеретько, Конопля