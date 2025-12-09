Ліга конференцій

Мілош Міланович призначений головним рефері поєдинку п’ятого туру Ліги конференцій.

Поєдинок п’ятого туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА між Фіорентиною та київським Динамо обслуговуватимуть арбітри з Сербії.

Головним суддею зустрічі призначено Мілоша Мілановича. Йому допомагатимуть асистенти Мілан Пашайліч та Новак Новакович, а четвертим арбітром виступить Мілан Іліч.

Відповідальність за відеоповтор (VAR) покладена на Момчило Марковича, асистентом VAR стане Мілан Стефанович.

Матч відбудеться 11 грудня на стадіоні Артеміо Франкі у Флоренції, початок зустрічі – о 19:45 за київським часом. Стежити можна на Football.ua.