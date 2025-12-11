Дріта – АЗ, getty images
11 грудня 2025, 21:54
Актуальну турнірну таблицю основного раунду Ліги конференцій-2025/26 можна дивитися за цим посиланням.
Розклад матчів та результати доступні тут.
Самсунспор – АЕК Афіни 1:2
Голи: Мукуді 4 (аг) – Марін 53, Койта 63
Гекен – АЕК Ларнака 1:1
Голи: Гаммар 90+4 – Геландер 65 (аг)
Ягеллонія – Райо Вальєкано 1:2
Голи: Імас 44 – Камельо 6, Еспіно 61
Фіорентина — Динамо Київ 2:1
Голи: Кін, 18, Гудмундссон, 74 — Михайленко, 55
Університатя – Спарта 1:2
Голи: Нсімба 79 – Рахмані 50, Рінеш 89
Дріта – АЗ 0:3
Голи: Мейнанс 17, Єнсен 58, Сад 90
Брейдаблік – Шемрок Роверс 3:1
Голи: Маргейрссон 35, Омарссон 74 – Берк 32, Йонссон 90+2
Шкендія – Слован Братислава 2:0
Голи: Латіфі 33, Спахіу 45+1
Ноа – Легія 2:1
Голи: Айяс 57, Мулахусейнович 84 – Райович 3