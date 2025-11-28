Ліга конференцій

Наставник "гірників" поділився своїми думками після гри з Шемрок Роверс.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги конференцій проти Шемрок Роверс (2:1).

"Як я учора сказав, грати тут буде непросто, але ми дуже добре почали матч, у нас були готові рішення для боротьби з обороною суперника, і нам вдалося реалізувати їх у більшості випадків. Потім ми забили швидкий гол. Вітер і відсутність ігрової практики в деяких наших гравців вплинули на якість передач, проте після забитого м’яча ми зуміли взяти гру під контроль. Пізніше ми більше домінували, але, як я казав, ми граємо проти чемпіонів, і було нормально час від часу поступатися контролем та піддаватися пресингу. Ми правильно рухалися на полі, незважаючи на те, що пропустили гол у другому таймі. Нам вдалося забити другий гол і виграти матч. Тепер ми повертаємося з перемогою – і це справді багато для нас означає, тому що ми намагалися використати всіх наших футболістів в атаці. У нас було четверо-п’ятеро гравців віком 18 років, саме тому ця перемога з ними має таке велике значення. Більше, ніж рахунок, мене тішить рівень гри, який ми демонструємо зараз. Тому я хочу привітати своїх гравців.

Насамперед найважливішим є те, як гравці займають позиції, коли в нас є м’яч. Коли ми володіємо м’ячем і хочемо змусити суперника відійти на свою половину поля, якщо вони спускаються, щоб отримати м’яч, це для нас дуже незручно. Ми хочемо, щоб вони залишалися на половині суперника. Причина в тому, що ми хочемо грати вісім на шість або сім на п’ять на нашій половині поля. Суперник позиціонувався в обороні як три – два. Саме тому наші фулбеки були вирішенням, і не було потреби, щоб наші вінгери так сильно відходили назад. Але іноді гравці відчувають потребу торкнутися м’яча. Тому вони це роблять, але їм слід залишатися на своїй частині поля, бо наша головна мета – залишити їх один на один із суперником у фінальній третині. Вони молоді, їм потрібна практика, але я вірю, що ми на правильному шляху. Іноді так робили Лукас Феррейра та Невертон, але я все одно задоволений ними. Найважливіше для них – де вони отримують м’яч і чи знаходяться в правильній позиції для цього.

Звільнення Шовковського з Динамо? Я можу сказати лише наступне. Шовковський – тренер, якому я заздрив з моменту мого приходу сюди. Він чемпіон і підвищив конкуренцію та мотивацію для нас у нашій лізі. Хоча ми працювали лише п’ять-шість місяців, мені приємно бути його суперником. Я дуже його поважаю. Якщо тепер ми не зустрінемося з ним як суперники, я бажаю йому успіхів у подальшій кар’єрі. Це все, що я можу сказати з цього приводу, тому що ми хочемо більше зосередитися на нашій команді та організації. Але Шовковський – великий тренер, до якого ми відчуваємо велику повагу.

Шахтар зацікавлений у вінгері ЛНЗ Проспері Обаху? Це не до мене. Це запитання до Дарійо Срни. Спитайте в нього, гаразд? Я можу говорити лише про гру й тактику. Це не моя робота. Я поважаю Дарійо. У нас є єдина стратегія щодо трансферів. Подивимося, що буде найближчими днями", — наводить слова Турана прес-служба клубу.

