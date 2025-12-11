Наставник киян поскаржився на низьку якість завершення атак, але відзначив, що тактичний план на другий тайм спрацював.
Ігор Костюк, фото Динамо Київ
11 грудня 2025, 23:25
ВО головного тренера Динамо Київ Ігор Костюк прокоментував результат поєдинку проти італійської Фіорентини (1:2).
Попри поразку, наставник залишився задоволений малюнком гри та кількістю створених моментів, проте головною причиною невдачі назвав брак майстерності у фінальній стадії атак.
За словами коуча, його підопічні в обох таймах демонстрували хорошу швидкість і регулярно виходили в атаки, але зусилля команди нівелювалися помилками при останньому пасі.
"Ми створювали достатньо моментів, але, на жаль, не доставляли мʼяч у зону завершення. В другому таймі ми трохи перебудувалися, акцентували на цьому увагу... Атак побільшало, але не було якісних передач у карний майданчик", — зазначив Костюк.
Тренер також розкрив тактичні деталі підготовки до матчу. Штаб вивчив статистику суперника і зробив ставку на початок другого тайму, коли Фіорентина зазвичай фізично просідає.
"Статистика — річ уперта. Вона дала нам привід грати агресивніше. Ми цим скористалися, перехопили ініціативу, забили гол і мали багато передумов для швидкісних атак", — пояснив фахівець.
Наостанок тренер прокоментував дебют у єврокубках молодого захисника киян, Владислава Захарченка.
"У цілому, він надійно зіграв за винятком тих моментів, коли в штрафному майданчику були навіси, й антропометрія Джеко та натиск Кіна дозволили Фіорентині забити перший гол та створити другий гол. Але я вважаю, що для Захарченка це великий досвід, і він впорався, і в нього не було хвилювання. Він грав, як досвідчений гравець — підсумував Костюк.