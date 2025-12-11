Ліга конференцій

Наставник киян поскаржився на низьку якість завершення атак, але відзначив, що тактичний план на другий тайм спрацював.

ВО головного тренера Динамо Київ Ігор Костюк прокоментував результат поєдинку проти італійської Фіорентини (1:2).

Попри поразку, наставник залишився задоволений малюнком гри та кількістю створених моментів, проте головною причиною невдачі назвав брак майстерності у фінальній стадії атак.

За словами коуча, його підопічні в обох таймах демонстрували хорошу швидкість і регулярно виходили в атаки, але зусилля команди нівелювалися помилками при останньому пасі.

"Ми створювали достатньо моментів, але, на жаль, не доставляли мʼяч у зону завершення. В другому таймі ми трохи перебудувалися, акцентували на цьому увагу... Атак побільшало, але не було якісних передач у карний майданчик", — зазначив Костюк.

Тренер також розкрив тактичні деталі підготовки до матчу. Штаб вивчив статистику суперника і зробив ставку на початок другого тайму, коли Фіорентина зазвичай фізично просідає.

"Статистика — річ уперта. Вона дала нам привід грати агресивніше. Ми цим скористалися, перехопили ініціативу, забили гол і мали багато передумов для швидкісних атак", — пояснив фахівець.

Наостанок тренер прокоментував дебют у єврокубках молодого захисника киян, Владислава Захарченка.

"У цілому, він надійно зіграв за винятком тих моментів, коли в штрафному майданчику були навіси, й антропометрія Джеко та натиск Кіна дозволили Фіорентині забити перший гол та створити другий гол. Але я вважаю, що для Захарченка це великий досвід, і він впорався, і в нього не було хвилювання. Він грав, як досвідчений гравець — підсумував Костюк.