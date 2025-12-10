Поєдинок відбудеться у четвер, 11 грудня, о 22:00.
Флоріан Бадштюбнер, Getty Images
10 грудня 2025, 09:41
Матч основного етапу Ліги конференцій між мальтійським Хамрун Спартанс та донецьким Шахтарем обслуговуватиме бригада арбітрів із Німеччини. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
Головним арбітром призначено Флоріана Бадштюбнера, якому допомагатимуть Крістоф Гюнш і Філіпп Хюве. Роль резервного рефері дісталася Робіну Брауну.
За систему ВАР відповідатимуть Бенджамін Кортус та Патрік Хансльбауер.
До цього 34-річний німець не перетинався з українськими командами чи збірними у якості основного арбітра.
Нагадаємо, матч Хамрун Спартанс — Шахтар відбудеться у четвер, 11 грудня, о 22:00 за Києвом.