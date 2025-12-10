Ліга конференцій

Поєдинок відбудеться у четвер, 11 грудня, о 22:00.

Матч основного етапу Ліги конференцій між мальтійським Хамрун Спартанс та донецьким Шахтарем обслуговуватиме бригада арбітрів із Німеччини. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром призначено Флоріана Бадштюбнера, якому допомагатимуть Крістоф Гюнш і Філіпп Хюве. Роль резервного рефері дісталася Робіну Брауну.

За систему ВАР відповідатимуть Бенджамін Кортус та Патрік Хансльбауер.

До цього 34-річний німець не перетинався з українськими командами чи збірними у якості основного арбітра.

Нагадаємо, матч Хамрун Спартанс — Шахтар відбудеться у четвер, 11 грудня, о 22:00 за Києвом.