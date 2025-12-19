Ліга конференцій

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку Ліги конференцій УЄФА.

Не надто приємно озиратись на підсумкову турнірну таблицю провального єврокубкового циклу, але інколи корисно. Київському Динамо не вистачило одного залікового балу для того, щоб навіть за таких невпевнених виступів на міжнародній арені пробитись до плей-оф Ліги конференцій УЄФА.

Звичайно, настільки впевнено про це ми говоримо лише після гарного виступу команди тепер уже повноцінно Ігоря Костюка в грі проти вірменського Ноа, яка не мала турнірного значення, за великим рахунком, для обох команд, але сенс це не змінює. Десь, та й можна було б зачепити той самий пункт. Утім, у Динамо нарешті хоч є тренер, який справді щиро посміхається від успіхів команди. Давно такого не було.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на Арені Люблін (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ

Руслан Нещерет — 7,0. Суперники виконали загалом вісім ударів по воротах Динамо, із яких лише два пішли в площину, і тоді дійсно голкіпер киян мав вступати в гру та рятувати. Власне, Нещерет завадив Ноа відзначитись швидким голом, який міг пустити цей матч за геть іншим сценарієм. Але в підсумку Руслан записав на свій рахунок другий "сухар" у цій Лізі конференцій, за що команда має йому також подякувати окремо.

Олександр Тимчик — майже на самому початку гри через травму вилетів правий фланговий захисник, тож немає, що сказати про його виступ.

Владислав Захарченко (7,0) — Тарас Михавко (7,0) — 7,0. Безмежно молодий центр оборони вирішив виставити Костюк, але Захарченко та Михавко тренера добре розуміють, тож і матч у їхньому виконанні вийшов цілком непогано. Примітно, що лише одну дуель в повітрі програла ця пара, хоча Мулагусейнович на вістрі атаки Ноа — ще той борець на другому поверсі.

Владислав Дубінчак — 7,0. Подачі з флангу в лівого захисника Динамо цього разу були не надто вдалими, але свій момент для асисту на Пономаренка він таки знайшов у другому таймі. Можливо, Дубінчак і не провів бездоганну гру в плані роботи в обороні, але зумів компенсувати недоліки грою попереду, хоча й його активність при цьому все одно залишалась помірною.

Олександр Піхальонок — 7,0. Змінюється з приходом нового головного тренера стиль гри Динамо, і тепер центральній зоні буде приділятись менше уваги в плані розбудови атаки, бо все треба робити швидко й вертикально, що, можливо, зробить гравців у півзахисті менш помітними саме в завершальній частині атаки. Але в транзитних ситуаціях — будь ласка, Піхальонок опинився там, де треба, у епізоді з першим голом, і знайшов Волошина під простріл. У такій ролі Олександр, можливо, робить меншу загальну кількість передач, але натомість вони стають гострішими.

Микола Михайленко — 7,0. А от роль опорника в Динамо тепер буде набувати ще більшої ваги, і Михайленко із своїми здібностями опинятись і якісно діяти в різних ділянках поля наразі виглядає основним вибором Костюка без жодних питань. Микола цього разу пропонував себе кілька разів навіть у завершальних фазах атак, бо суперники не надто навантажували його захисною роботою. Окрім цього, здатність віддати ту саму довгу передачу нині буде тренерами "біло-синіх" цінуватись чи не найбільше в центрі поля.

Микола Шапаренко — 6,5. Протягувати м’яч на кілька десятків метрів за такого футболу від Костюка тепер не буде жодної потреби в півзахисту Динамо, тож Шапаренку ще доведеться підлаштуватись під подібний стиль. І ми ж ще беремо до уваги, скільки Микола пропустив до цього із своїми травмами, тож йому цього разу виділили на адаптацію трохи більше години ігрового часу, за які геть не все вдавалось робити з бажаного, але навіть момент для цілком гострого удару півзахисник знайшов.

Назар Волошин — 7,5. Новий поштовх отримує за ходом цього сезону з прибуттям нового тренера вінгер Динамо, і тому й працездатність на полі його виключно зростає від матчу до матчу. Гольовий пас цього разу супроводжував загалом гарний виступ Волошина, хоча й моментів для власних ударів він так і не знайшов у підсумку. Але інтенсивний пресинг + гарне позиціонування на фланзі дають свої плоди. Ще б точність подач із флангів покращити, але це вже проблема більше загальнокомандного рівня.

Матвій Пономаренко — 8,0. Навряд чи у футболі Шовковського знайшлось би колись місце для нападника типажу Пономаренка, а от у Костюка ситуація навпаки складається так, що конкурентів на вістрі в Матвія тепер просто немає. Та вони йому й не потрібні на цьому етапі, власне кажучи, — третій матч поспіль забиває хлопчина, просто знищуючи опонентів на своєму шляху, незалежно від їхнього статусу чи габаритів. Жоден із центральних захисників Ноа й близько не наблизився в успішності дій у боротьбі до вихованця киян.

Владислав Кабаєв — 7,5. Потрохи починає прокидатись і вінгер Динамо, який провалив старт сезону, а зараз намагається надолужувати. Шкода, щоправда, що тепер знову доведеться на кілька місяців упасти в зимову сплячку, але на неї Кабаєв відходить із забитим м’ячем, який має додати йому впевненості. Та й епізод із голом сам по собі вийшов показовим — треба було йти до кінця й вірити в можливість забити. Ще б місяць-другий тому назад Владислав би не пішов. Та й ніхто б із гравців Динамо не пішов, якщо вже називати речі своїми іменами.

Олександр Караваєв — 7,0. Форс-мажор так форс-мажор, але нічого не поробиш — одноклубник травмувався на початку гри, тож треба було виходити на поле вже на восьмій хвилині. Звичайно, у контексті вдалих подач до штрафного Караваєв у підсумку не те, щоб не став взірцем для партнерів, а взагалі був флагманом за їхньою невдалою кількістю, але в позиційній обороні відпрацював належним чином, тож Яколіш та Суалехе про себе майже не нагадували.

Олександр Яцик, Богдан Редушко, Андрій Ярмоленко, Валентин Рубчинський — 6,0. Планові заміни від Динамо в цій грі це річ така, не надто інформативна, бо відбувались вони порціями по два свіжих гравці за раз уже тоді, коли суперники змирились із поразкою, а самі кияни не надто прагнули їх добивати.