Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Ноа.

Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк прокоментував перемогу своєї команди у матчі основного етапу Ліги конференцій проти вірменського Ноа (2:0).

"Діагностику ми ще не можемо провести за такий короткий термін. Будемо дізнаватися, що трапилося з Тимчиком. Але я вже казав, що в нас є гідні гравці на лавці запасних, й Олександр Караваєв, вийшовши на заміну, зіграв на цій позиції так, як він уміє, виконав усі ті установки, які ми давали. Ми досягли результату, незважаючи на травму на перших хвилинах.

Коли Караваєв не реалізував свій момент, я кинув шапку на газон? Наші гравці працюють та створюють моменти, і, звісно, мені хочеться, щоб кожен момент вони реалізовували. Це емоції, і я гравцям завжди кажу, що без емоцій грати у футбол неможливо. Я такий же емоційний, і хочу, щоб гравці були емоційними й віддавалися й отримували задоволення від того, що вони роблять та реалізовували такі моменти.

Від сьогодні гравці йдуть на відпочинок. Будуть надані завдання, які необхідно виконати перед виходом із відпустки. 12 січня ми збираємося, буде медогляд. Два дні ми будемо в Києві працювати, й вилітаємо на збори в Туреччину 15 січня.

Це ще не той футбол, до якого ми прагнемо, але я радий тому, що гравці дослухаються, й вони самі між собою розмовляють про це й кажуть, що цей футбол дійсно приносить результат. Це не мої слова — кажуть, що гра забувається, а результат залишається. Нам сьогодні треба було з гарним настроєм піти у відпустку, щоб добре відпочити й підготуватися емоційно до продовження сезону. Ми трохи змінили тренувальний процес. І також у нас гідні гравці на лавці запасних, які дають цю інтенсивність протягом 90 хвилин.

Матвій Пономаренко у першому таймі часто випадав з гри? А коли саме Матвій у першому таймі випадав? Не було синхронізації гравців, тому він втрачав, але і перший тайм він достатньо добре провів, виконував багато роботи у захисті, витягував на себе гравців оборони команди-суперника. Тому я не скажу, що він у першому таймі грав погано.

Звісно, процес підсилення команди ніколи не завершується. Ми завжди в активному пошуку, аби посилити той склад, який у нас є, аби була конкуренція, аби були рівноцінні гравці на всі позиції. Звісно, цей момент додає і тим гравцям, які у нас є, жаги до прогресу, тренувань, вдосконалення, бажання грати у стартовому складі", — наводить слова Костюка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Ноа.