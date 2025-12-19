Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, який відбувся 18 грудня 2025 року.
Шахтар — Рієка, ФК Шахтар
19 грудня 2025, 07:42
Донецький Шахтар у матчі шостого туру основного етапу Ліги конференцій поділив очки з хорватською Рієкою (0:0).
Вже на 12 хвилині наставник "гірників" Арда Туран був змушений проводити заміну, випустивши на поле Лукаса Феррейру замість травмованого Марлона Гомеса.
Загалом підопічні Турана володіли ініціативою у матчі та створили вдвічі більше моментів, чим хорвати, проте забити не вдалося.
Проте Шахтар забезпечив собі єврокубкову весну, пройшовши у плей-оф Ліги конференцій, посівши шосте місце у турнірній таблиці.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Рієка у рамках шостого туру основного етапу Ліги конференцій-2025/26:
Шахтар — Рієка 0:0
Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Назарина, Марлон Гомес (Лукас, 12) — Педріньйо да Сілва, Егіналду, Невертон (Мейрелліш, 84).
Рієка: Зломіслич — Ореч (Ласіцкас, 59), Хусич, Раделич, Деветак — Віньято (Бутич, 66), Данташ, Ндоцкіт (Янкович, 82), Менало (Богоєвич, 66) — Фрук (Чоп, 83), Аду-Аджеї.
Попередження: Бондар — Ореч, Раделич.