Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, який відбувся 18 грудня 2025 року.

Донецький Шахтар у матчі шостого туру основного етапу Ліги конференцій поділив очки з хорватською Рієкою (0:0).

Вже на 12 хвилині наставник "гірників" Арда Туран був змушений проводити заміну, випустивши на поле Лукаса Феррейру замість травмованого Марлона Гомеса.

Загалом підопічні Турана володіли ініціативою у матчі та створили вдвічі більше моментів, чим хорвати, проте забити не вдалося.

Проте Шахтар забезпечив собі єврокубкову весну, пройшовши у плей-оф Ліги конференцій, посівши шосте місце у турнірній таблиці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Рієка у рамках шостого туру основного етапу Ліги конференцій-2025/26:

Шахтар — Рієка 0:0

Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Назарина, Марлон Гомес (Лукас, 12) — Педріньйо да Сілва, Егіналду, Невертон (Мейрелліш, 84).

Рієка: Зломіслич — Ореч (Ласіцкас, 59), Хусич, Раделич, Деветак — Віньято (Бутич, 66), Данташ, Ндоцкіт (Янкович, 82), Менало (Богоєвич, 66) — Фрук (Чоп, 83), Аду-Аджеї.

Попередження: Бондар — Ореч, Раделич.