Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій УЄФА, що відбувся 19 лютого 2026 року.

Фіорентина у першому стиковому матчі плей-оф Ліги конференцій у гостях впевнено розібралася з Ягеллонією (3:0).

Команда Паоло Ванолі відкрила рахунок на старті другого тайму, коли на 53 хвилині голом відзначився Лука Раньєрі, після чого на 65 хвилині перевагу "фіалок" подвоїв Роландо Мандрагора.

Остаточну крапку в матчі поставив Роберто Пікколі, коли на 81 хвилині реалізував пенальті.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ягеллонія — Фіорентина у рамках попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА-2025/26:

Ягеллонія — Фіорентина 0:3

Голи: Раньєрі, 53, Мандрагора, 65, Пікколі, 81 (пен).

Ягеллонія: Абрамович — Вдовік, Пельмар, Вітал, Войтушек — Юзвяк (Ралліс, 68), Мазурек (Козловські, 89), Флах (Драхал, 60), Посо — Імас, Баздар (Сілла, 89).

Фіорентина: Леццеріні — Госенс, Раньєрі (Понграчич, 68), Комуццо, Фортіні — Ндур (Бальбо, 84), Мандрагора, Фаббіан — Фацціні, Гаррісон (Парізі, 68), Пікколі.

Попередження: Вдовік — Фацціні, Мандрагора, Леццеріні.