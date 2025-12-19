Жеребкування відбудеться 16-го січня.
Гравці Шахтаря, Getty Images
19 грудня 2025, 08:33
Донецький Шахтар у заключному матчі основного етапу Ліги конференцій поділив очки з хорватською Рієкою (0:0) та у підсумку посів шосте місце у турнірній таблиці.
Таким чином, підопічні Арди Турана пройшли одразу до 1/8 фіналу Ліги конференцій і вже дізналися чотирьох своїх потенційних суперників.
Суперником "гірників" може стати турецький Самсунспор, польський Лех, фінський КуПС та північномакедонська Шкендія.
Жеребкування 1/16 та 1/8 фіналу єврокубкового турніру пройде 16 січня 2026 року.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Рієка.