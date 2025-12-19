Ліга конференцій

Жеребкування відбудеться 16-го січня.

Донецький Шахтар у заключному матчі основного етапу Ліги конференцій поділив очки з хорватською Рієкою (0:0) та у підсумку посів шосте місце у турнірній таблиці.

Таким чином, підопічні Арди Турана пройшли одразу до 1/8 фіналу Ліги конференцій і вже дізналися чотирьох своїх потенційних суперників.

Суперником "гірників" може стати турецький Самсунспор, польський Лех, фінський КуПС та північномакедонська Шкендія.

Жеребкування 1/16 та 1/8 фіналу єврокубкового турніру пройде 16 січня 2026 року.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Рієка.