Ліга конференцій

Підопічні Арди Турана зіграють із переможцем пари КуПС — Лех або Шкендія — Самсунспор.

16 січня у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування стикових матчів 1/16 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26.

За його підсумками були сформовані пари першого раунду плейоф, переможці яких вийдуть до 1/8 фіналу, де до боротьби приєднаються вісім найкращих команд загального етапу турніру. Серед них — донецький Шахтар, який посів шосте місце в основному раунді та напряму пробився до 1/8 фіналу.

Таким чином, команда Арди Турана уникнула лютневих стикових матчів і дізналася потенційних суперників у наступній стадії. У 1/8 фіналу Шахтар зіграє з переможцем одного з таких протистоянь:

КуПС (Фінляндія) — Лех (Польща)

Шкендія (Північна Македонія) — Самсунспор (Туреччина)

Перші матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій відбудуться 19 лютого, поєдинки-відповіді — 26 лютого. Жеребкування 1/8 фіналу, за підсумками якого остаточно визначиться суперник Шахтаря, заплановане на 27 лютого.

Матчі 1/8 фіналу турніру пройдуть 12 та 19 березня. Фінал Ліги конференцій сезону 2025/26 запланований на 27 травня 2026 року і відбудеться в Лейпцигу.