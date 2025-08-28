Ліга конференцій 28 серпня 2025, 20:44 Фіорентина — Полісся: стали відомі стартові склади Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом. Фіорентина — Полісся, facebook.com/fcpolissya 28 серпня 2025, 20:44 В рамках матчу-відповіді відбору до основного етапу Ліги Конференцій, Фіорентина на своєму полі прийме Полісся. Стали відомі стартові склади: Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу на Football.ua. Нагадаємо, що в першому матчі "фіалки" здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0. Олександр Савельєв Football.ua всі статті автора Команди Полісся Фіорентина Джерела ФК Полісся ФК Фіорентина Facebook