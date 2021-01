Нападающего Антверпена Дидье Ламкеля Зе не пустили на тренировочную базу клуба по нестандартной причине.

Все дело в том, что Дидье не очень счастлив в своëм клубе и хочет перейти в Панатинаикос, который, как сообщает COPA90, готов его подписать.

Ламкель решил подшутить над руководством Антверпена и ускорить свою продажу. Для этого камерунец приехал на тренировку в футболке заклятого врага своего клуба — Андерлехта.

В ответ на данную выходку, Ламкеля просто не пустили на базу, заперев двери, чтобы он точно не смог попасть внутрь.

