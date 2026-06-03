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Піднятись вище можна вже під час мундіалю.

Напередодні національна збірна Бельгії у Рієці обіграла Хорватію в товариському поєдинку в контексті підготовки до чемпіонату світу-2026 (2:0).

Останній м’яч у зустрічі було забито зусиллями нападника "Червоних дияволів" Ромелу Лукаку, якому на 90+6 хвилині асистував Ганс Ванакен.

Це гол дозволив 33-річному форварду італійського Наполі довести свій особистий лічильник голів за національну збірну до 90.

У той самий час, рекорд за цим показником належить португальцю Кріштіану Роналду — 143 м’яча.

Позаду форварда "європейських селесао" в цьому рейтингу залишаються нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі (116), колишній форвард Ірану Алі Даеї (108), а також нападник Індії Суніл Четрі (95).

Тоді як Лукаку піднявся на п’яту сходинку й готується до нових звитяг на мундіалі.