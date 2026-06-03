Піднятись вище можна вже під час мундіалю.
Ромелу Лукаку, Getty Images
03 червня 2026, 08:17
Напередодні національна збірна Бельгії у Рієці обіграла Хорватію в товариському поєдинку в контексті підготовки до чемпіонату світу-2026 (2:0).
Останній м’яч у зустрічі було забито зусиллями нападника "Червоних дияволів" Ромелу Лукаку, якому на 90+6 хвилині асистував Ганс Ванакен.
Це гол дозволив 33-річному форварду італійського Наполі довести свій особистий лічильник голів за національну збірну до 90.
У той самий час, рекорд за цим показником належить португальцю Кріштіану Роналду — 143 м’яча.
Позаду форварда "європейських селесао" в цьому рейтингу залишаються нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі (116), колишній форвард Ірану Алі Даеї (108), а також нападник Індії Суніл Четрі (95).
Тоді як Лукаку піднявся на п’яту сходинку й готується до нових звитяг на мундіалі.