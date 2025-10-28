Англія

Юний Кевін Філлінг може перейти до англійського клубу вже цієї зими.

Манчестер Юнайтед розпочав предметні переговори щодо переходу 16-річного нападника АІК Кевіна Філлінга. Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг із Sky Sport Deutschland.

За даними джерела, трансфер може відбутися вже під час зимового вікна. Орієнтовна сума угоди оцінюється у близько 3 мільйони євро.

До молодого шведського форварда також проявляють інтерес кілька клубів Бундесліги, однак саме Манчестер Юнайтед наразі є фаворитом у боротьбі за його підпис.

У цьому сезоні Кевін Філлінг провів 10 матчів, в яких він забив три голи.