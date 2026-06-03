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Команда Олександра Бондаря впевнено перемогла у півфіналі та продовжує історичний турнірний шлях у Братиславі.

Збірна України з мініфутболу впевнено вийшла до фіналу чемпіонату Європи-2026, розгромивши Угорщину у півфінальному матчі, який відбувся у Братиславі. Поєдинок завершився з рахунком 5:1 на користь української команди.

Старт зустрічі пройшов у доволі обережному та рівному ключі — команди придивлялися одна до одної, а небезпечні моменти мали Клочко та Бланк, однак надійно діяв воротар суперника Таїті. Наприкінці першого тайму Україна зуміла двічі вразити ворота Угорщини протягом двох хвилин: спочатку Іванов замкнув передачу Бланка, а згодом сам Бланк подвоїв перевагу.

Після перерви угорці зуміли скоротити відставання завдяки голу Кеша, однак українці швидко повернули контроль над грою. Іванов оформив дубль, після чого Колесников і Сорокін довели рахунок до розгромного та остаточно зняли питання щодо переможця.

Ця перемога стала особливо символічною для української команди, адже дозволила взяти реванш за поразку від Угорщини на груповому етапі чемпіонату світу-2025 (0:3). Водночас цей успіх став історичним — збірна України вперше вийшла до фіналу чемпіонату Європи з мініфутболу та вже гарантувала собі щонайменше срібні нагороди.

У фіналі, який відбудеться 4 червня, Україна зіграє з переможцем пари Азербайджан — Сербія.



Мініфутбол. Євро-2026, 1/2 фіналу

Угорщина – Україна 1:5

Голи: 0:1 – 22' Іванов, 0:2 – 23' Бланк, 1:2 – 33' Кеш, 1:3 – 35' Іванов, 1:4 – 41' Колесников, 1:5 – 48' Сорокі

