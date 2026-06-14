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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 13 червня 2026 року.

Завершилася 1571 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Трамп зустрівся з українським боксером Олександром Усиком в Овальному кабінеті Білого дому.



🔸 Командир 19 армійського корпусу, бригадний генерал Олександр Бакулін підтвердив, що в Костянтинівку просочилися близько 130 військовослужбовців рф, про що раніше писало hromadske.



🔸 МЗС України відкинуло чергові звинувачення щодо біолабораторій на території країни. У відомстві наголосили, що Україна ніколи не займалася розробкою, виробництвом чи накопиченням біологічної зброї.



🔸 СБУ уразила нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" — ключовий комплекс перевалки вуглеводнів на півдні рф.



🔸 Упродовж 100 днів — з 12 червня і до 20 вересня — військові, які самовільно залишили службу, можуть добровільно повернутися — у підрозділ, який оберуть самі та з відновленням виплат.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Триває збройна агресія рф проти України. Загалом від початку цієї доби відбулося 179 бойових зіткнень.



Противник завдав 65 авіаційних ударів, скинувши 196 керованих авіаційних бомб. Крім того, загарбники залучили для ураження 6438 дронів-камікадзе та здійснили 2154 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.



Два бойових зіткнення відбулися на Північно-Слобожанському та Курському напрямках. Ворог завдав трьох авіаударів із застосуванням дев'яти керованих авіаційних бомб та здійснив 57 обстрілів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.



На Південно-Слобожанському напрямку противник п'ять разів штурмував рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська, Ізбицького, Зибиного та в напрямку Лимана. Два боєзіткнення тривають.



На Куп’янському напрямку сьогодні ворог один раз атакував наші позиції в напрямку населеного пункту Новоплатонівка.



На Лиманському напрямку українські воїни відбили одинадцять спроб загарбників просунутися біля населених пунктів Новий Мир, Дробишеве, Лиман, Діброва, Торське, Озерне та в напрямку Шийківки, ще два боєзіткнення тривають.



Сили оборони успішно зупинили десять спроб загарбників просунутись вперед на Слов’янському напрямку поблизу Закітного та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка. Одне боєзіткнення триває.



На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.



На Костянтинівському напрямку дев'ять атак відбили наші захисники поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка та в напрямку Костянтинівки, ще дві атаки тривають.



На Покровському напрямку ворог здійснив 27 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах Василівки, Родинського, Шевченка, Новопідгородного, Котлиного, Удачного, Новопавлівки та в напрямку Гришиного, Нового Шахового, Кучерового Яру, Сергіївки. Чотири боєзіткнення тривають.



За попередніми підрахунками, втрати ворога на цьому напрямку склали 54 окупанти ліквідованими та 14 — пораненими. Також наші захисники знищили чотири одиниці автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено три артилерійські системи й одну одиницю автомобільної техніки загарбників, а також знищено або подавлено 344 безпілотні літальні апарати різних типів.



На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Вороне.



Відбулося 22 бойові зіткнення на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Рибне, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське, Тернувате, Залізничне, Верхня Терса, Чарівне та в напрямку Добропілля, Воздвижівки. Одне боєзіткнення триває.



Дві спроби загарбників просунутися вперед зупинили наші захисники на Оріхівському напрямку в районах населених пунктів Степове та Степногірськ.



На Придніпровському напрямку сьогодні противник здійснив одну спробу прорвати нашу оборону в напрямку Антонівського мосту.



На інших напрямках змін в обстановці наразі не відбувається, спроб ворожого просування не зафіксовано.



Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.



Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу! Слава Україні!

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Перемовини та зустрічі в Європі цими тижнями мають бути не пустими. Ми наповнюємо їх змістом та очікуємо змісту від партнерів. Політичний прогрес у нашій взаємодії, зокрема у форматі Drone Deals, нові санкції проти Росії, нова підтримка для України, передусім підтримка ППО та нашої далекобійності.



Ми доводимо, що українська далекобійність має вирішальне значення, зараз у мідлстрайках на всю глибину тимчасово окупованої території та в дипстрайках проти російських нафтових обʼєктів і воєнних підприємств. Були цієї доби хороші влучання в СБУ – у тимчасово окупованому нашому Криму. І в нашої армії – по території самої Росії: у Волгоградському та Краснодарському регіонах, саме проти нафтових об’єктів. Червень – липень повинні бути результативними для України та для всієї нашої Європи.



Дякую всім, хто з нами – з Україною! Дякую нашим воїнам за влучність та силу на позиціях. Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!