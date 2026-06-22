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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 21 червня 2026 року.

Завершилася 1579 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 У Києві відбулася десята хода "КиївПрайд Марш", яка стала наймасштабнішою акцією від початку повномасштабного вторгнення. Водночас на майдані Незалежності зібралися десятки людей, які виступали проти Маршу рівності. Як минули дві акції — дивіться та читайте в матеріалах hromadske.



🔸 Українські посадовці продовжують відмовлятися від польських державних нагород. Експремʼєр-міністр Володимир Гройсман повернув Лицарський хрест Ордена Заслуг, посол України в Чехії Василь Зварич відмовився від Ордена Командорський хрест із зіркою "За заслуги".



🔸 У Криму запровадили обмеження на тлі українських атак. Йдеться про зміну розкладу громадського транспорту, вимкнення вуличного освітлення, скасування масових заходів та ліміт продажу пального.



🔸 Із початку червня на водоймах України зафіксували 64 інциденти, унаслідок яких загинули 53 українці, серед них дев'ятеро дітей. Лише за минулий тиждень під час купання загинули 14 людей.



🔸 Безпілотники атакували Керченський морський порт. Також серед уражених обʼєктів — порт "Кавказ" і військова частина.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 205 бойових зіткнень.



Противник завдав двох ракетних удари застосувавши дві ракети, здійснив 49 авіаційних ударів, скинув 154 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6029 дронів–камікадзе та здійснив 2083 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.



На Північно–Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано три боєзіткнення з противником. Ворог здійснив 38 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.



Упродовж цієї доби на Південно–Слобожанському напрямку противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів в напрямку Ізбицького та в районах населених пунктів Лиман, Стариця та Вовчанськ. Три боєзіткнення тривають.



На Куп’янському напрямку сьогодні ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони в бік Курилівки, Шийківки та Малої Шапківки.



Для просування на Лиманському напрямку загарбники здійснили 16 атак в районах населених пунктів Новоселівка, Ямпіль, Озерне та у бік Ольгівки, Дробишевого й Діброви. Три боєзіткнення досі тривають.



На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 12 спроб загарбників йти вперед поблизу Різниківки, Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука, Пискунівка. Ще одне боєзіткнення триває.



Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку, де ворог намагалися витіснити наших захисників із займаних позицій поблизу населеного пункту Міньківка.



На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 16 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Плещіївка, Софіївка та у бік населеного пункту Кучерів Яр.



Усього 20 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоолександрівка, Гришине, Родинське, Котлине, Удачне та в бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають до цього часу.



За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 40 окупантів та 8 – поранено; знищено одну артилерійську систему, один наземний робототехнічний комплекс, п’ять одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки ворога. Пошкоджено дві артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільної техніки та 22 пункти укриття противника. Знищено або подавлено 230 безпілотних літальних апаратів різних типів.



На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в бік Січневого.



На Гуляйпільському напрямку відбулося 25 атак окупантів у бік населених пунктів Добропілля, Гуляйпільське, Воздвижівка, Залізничне, Різдвянка, Чарівне. Два боєзіткнення тривають.



На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників в районі Степногірська.



Від почату доби на Придніпровському напрямку штурмових дій противника не зафіксовано.



На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу! Слава Україні!

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Тільки за вчорашній день внаслідок російських ударів КАБами у Запоріжжі загинуло п’ятеро людей, ще 26 постраждали. У Полтаві внаслідок обстрілу, на жаль, загинуло двоє людей та 12 постраждали, серед них шестеро дітей. Мої співчуття рідним та близьким.



Також під обстрілами перебували Дніпровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Донеччина, Кіровоградщина та Рівненщина. Постійно під ударами дронів наші прифронтові та прикордонні громади. Всього за цей тиждень росіяни випустили близько 2200 ударних дронів, понад 1800 керованих авіаційних бомб та 87 ракет різних типів по Україні.



Дійсно має значення, що на фоні цих атак саміти G7 та Європейської ради, засідання UDCG були результативними й дали нові внески на посилення нашого захисту. Я вдячний партнерам за єдність. Тепер не менш важливо швидко все реалізувати, передусім постачання ракет ППО, щоб нові внески дали реальний захист життів від постійних російських ударів. Дякую всім, хто допомагає.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!