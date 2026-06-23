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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 22 червня 2026 року.

Завершилася 1580 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 14 ОМБр звинувачують у відсутності ротацій для військових, які вже дев’ять місяців перебувають на передовій. Раніше у бригаді змінили командира після скарг про відсутність їжі й питної води на позиціях

🔸 Прем’єр-міністр Великої Британії оголосив, що йде у відставку з посади лідера Лейбористської партії й прем’єра. Він вже повідомив про це короля

🔸 22 червня українські військові уразили завод із виробництва електроніки для російських ракет "Іскандер" та Х-101, що розташований у Воронежі

🔸 Колишньому командирові 103 бригади ТрО Валерію Курку вручили підозру. Його звинувачують у недбалому ставленні до служби

🔸 Війська рф поцілили безпілотниками по двох цивільних торговельних суднах, які направлялися до українських портів. Загинув 58-річний кухар — громадянин Єгипту, решту екіпажу евакуювали

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Оперативна інформація станом на 22:00 22.06.2026 щодо російського вторгнення.

Загалом від початку цієї доби відбулося 158 бойових зіткнень.

Противник здійснив 47 авіаційних ударів, скинув 150 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 8862 дрони–камікадзе та здійснив 1818 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно–Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано два боєзіткнення з противником. Ворог здійснив 54 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Упродовж доби на Південно–Слобожанському напрямку противник дев’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в напрямку населених пунктів Вільча, Козача Лопань, Симинівка, Покаляне, Бочкове, Колодязне та в районі населеного пункту Стариця.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував позиції Сил оборони в напрямку Кучерівки та Глушківки.

Для просування на Лиманському напрямку загарбники здійснили 12 атак в районах населених пунктів Новоселівка, Новомихайлівка та у бік Борової, Дробишевого, Озерного, Лимана. Два боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 15 спроб загарбників йти вперед поблизу Різниківки, Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука.

Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку, де ворог намагався витіснити наших захисників із займаних позицій поблизу Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 11 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Плещіївка, Іллінівка, Софіївка.

Усього 25 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Василівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Дорожнє та в бік населених пунктів Сергіївка, Муравка, Шевченко, Вільне, Матяшеве. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 30 окупантів та 10 – поранено; знищено чотири одиниці автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога. Пошкоджено пункт управління БпЛА, чотири артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної техніки та 109 укриттів противника. Знищено або подавлено 245 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили три ворожі атаки в районах Січневого, Вербового та Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у районі населених пунктів Добропілля, Злагода, Оленокостянтинівка та у бік Гуляйпільського, Гіркого, Воздвижівки, Цвіткового, Староукраїнки, Чарівного.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників в районі Степового.

Від початку доби на Придніпровському напрямку штурмових дій противника не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Сьогодні, як і щороку 22 червня, в росії багато й дуже пафосно говоритимуть про Другу світову війну, про одну з її найбільш кривавих частин – напад нацистської Німеччини на СРСР. Про час, який для України завжди був нагадуванням про важливість миру та вшанування мільйонів безневинних жертв Другої світової війни. Це саме той час 20 століття, який мав би назавжди змінити ставлення будь-якої держави та світу в цілому до людського життя, а саме – утвердити життя як справжню найвищу цінність. Світових воєн і не було б, якби тодішні лідери керувалися цінністю людського життя, а не своїми імперськими мареннями.



Сьогодні ж росія почала цей день зовсім не зі вшанування пам’яті полеглих у Другій світовій війні і не із сигналів, які дозволили б наблизити закінчення війни цієї, що триває зараз, – війни росії проти України, а з нових нічим не виправданих убивств. У Сумській області російський дрон убив дитину, бабусю і чоловіка. Маму та ще двох дітей цієї родини поранив. Будинок знищений. Звичайний будинок, зовсім не військова ціль… У Запоріжжі за цю ніч двоє убитих від російських ударів, ще сім людей поранені. На жаль, є втрати також в Одеській області, були удари по Херсонщині, Донеччині, Харківщині. Знов були російські удари по енергетиці на Чернігівщині.



У цієї російської війни – жодної справедливої причини: Путін керувався абсолютно тим же, чим і попередні агресори. Він так само зневажає життя. Він так само марить якоюсь своєю неадекватною й нікому не потрібною "імперією". Треба завершувати цю війну, що вже п’ятий рік забирає життя людей. Ця повномасштабна війна триває вже довше, ніж Перша світова. Можливо, росія хоче дочекатися, щоб ця війна тривала ще довше і від Другої світової. Але світ точно цього не хоче й точно може цього не допустити. Потрібен тиск на Путіна, тиск на росію, щоб все це завершилось достойним миром і реальним, гарантованим захистом для життя людей. Україна дала всі пропозиції для дипломатії. Треба нашим спільним тиском на агресора завести росію в таку точку, коли інших варіантів, окрім дипломатії і завершення війни, не буде. Дякую всім, хто допомагає нам захищати Україну! Дякую всім, хто допомагає нам захищати життя людей!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!