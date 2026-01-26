Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 25 січня 2025 року.

У матчі 23-го туру італійської Серії А туринський Ювентус на власному полі обіграв Наполі з рахунком 3:0.

Матч проходив за повної переваги команди Лучано Спаллетті, яка відзначилась першим голом посеред стартової половини зустрічі, після чого витримала тиск суперників у відповідь на початку другого тайму й закрила матч одразу двома пізніми голами.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Наполі у рамках 23-го туру італійської Серії А-2025/26:

Ювентус — Наполі 3:0

Голи: Девід, 22, Їлдиз, 77, Костич, 86

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер, Келлі, Камб’язо (Костич, 60) — К. Тюрам, Локателлі (Копмейнерс, 87) — Консейсан (Кабаль, 60), Маккенні, Їлдиз (Гатті, 87) — Девід (Міретті, 76).

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Буонджорно, Жезус — Гутьєррес (Беукема, 74), Лоботка, Мактоміней, Спінаццола — Вергара (Лукаку, 79), Гойлунн, Ельмас (Джоване, 69).

Попередження: Їлдиз — Жезус